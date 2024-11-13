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10:03, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

У попавшего в больницу телеведущего Юрия Николаева диагностировали коронавирус
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

У народного артиста РСФСР, телеведущего Юрия Николаева, ранее попавшего в больницу, диагностировали коронавирус. Новые подробности о его состоянии раскрыло издание Mash.

«Сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью легких», — также говорится в публикации. Уточняется, что Николаев кашляет и ему тяжело дышать.

Восстановление ведущего проходит труднее, поскольку десять лет назад ему удалили часть легкого из-за рака, заявили в издании. Помимо того, по его данным, у Николаева проблемы со стенками аорты.

Позднее телеведущий в разговоре с RT опроверг информацию о том, что у него обнаружили ковид.

Ранее госпитализированный телеведущий заявил, что чувствует себя нормально. Он уточнил, что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней степени тяжести.

11 ноября стало известно, что Николаев попал в больницу после двух обмороков за два дня. Его экстренно доставили в одну из московских клиник с высокой температурой и отправили в реанимацию.

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