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09:27, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Стало известно об экстренной госпитализации жены телеведущего Николаева

Mash: жену телеведущего Юрия Николаева госпитализировали в Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Жену известного советского и российского телеведущего и актера Юрия Николаева Элеонору Николаеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, Николаевой диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — нарушение кровообращения головного мозга, при котором в него не поступает достаточно кислорода. Супруга телеведущего находится в реанимации.

Mash утверждает, что Николаевой стало плохо после госпитализации и болезни мужа.

Ранее стало известно, что у госпитализированного Николаева обнаружили коронавирус. Однако позднее телеведущий опроверг эти сведения.

До этого Николаев рассказал, что попал в больницу с воспалением легких. Он добавил, что находится в состоянии средней тяжести. При этом телеведущий отметил, что чувствует себя нормально.

11 ноября стало известно, что Николаева госпитализировали после того, как он дважды за два дня упал в обморок. Его отправили в реанимацию в одну из больниц Москвы.

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