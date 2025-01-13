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14:49, 13 января 2025Интернет и СМИ

Телеведущий Николаев рассказал о переломе ноги

Телеведущий Юрий Николаев подтвердил, что получил перелом ноги
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев отреагировал на сообщения о том, что он получил перелом ноги. Его комментарий передает ТАСС.

Телеведущий подтвердил информацию о полученной им травме. «Все в порядке. Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован», — сказал Николаев.

При этом ведущий отказался отвечать на вопрос о том, действительно ли он находится в больнице.

Ранее издание Mash заявило, что Николаев попал в больницу после новогодних праздников из-за перелома бедренной кости. Утверждалось, что телеведущему провели срочную операцию. По данным издания, он два дня пробыл в реанимации.

В ноябре стало известно, что Николаев попал в больницу после того, как дважды за два дня упал в обморок. Его доставили в одну из московских клиник с высокой температурой и отправили в реанимацию. Позднее телеведущий вышел на связь и сообщил, что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней степени тяжести.

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