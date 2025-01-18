В африканской стране заметили огромную колонну бронетехники из России

В Мали заметили огромную колонну бронетехники из России

В Мали заметили колонну российской бронетехники, артиллерийских систем и инженерных машин. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Среди прочего, утверждает канал, правительственным войскам африканской республики достались танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, а также бронеавтомобили «Линза», «Тигр» и новейший «Спартак» с орудием С-60, впервые показанный на форуме «Армия-2023». Кроме того, в колонне оказался бронированный двухосный грузовик КамАЗ-4385, который начал поступать в зопе проведения специальной военной операции на Украине (СВО) в 2024 году.

Ранее посол России в Мали Игорь Громыко рассказал, что Украина открыла второй фронт против РФ в Африке. По его словам, киевская власть потворствует незаконным вооруженным формированиям.