Посол заявил, что Украина открыла второй фронт против России в Африке. Действия Киева осудили несколько государств

Посол РФ в Мали Громыко: Киев открыл второй фронт против Москвы в Африке

Посол России в Мали Игорь Громыко рассказал о том, что Украина открыла второй фронт против РФ в Африке. По его словам, киевская власть потворствует незаконным вооруженным формированиям.

Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть второй фронт в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента Игорь Громыко посол РФ в Мали и Нигере

Он напомнил, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, направив помогающим Киеву странам предупреждение о том, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму.

Также действия Украины осудили еще несколько африканских стран: Буркина-Фасо раскритиковало Киев, Сенегал вызвал украинского посла в МИД, а Нигер разорвал дипотношения.

Ранее Зеленский пригласил в Киев лидера Анголы

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Анголы Жуау Лоренсу и пригласил его в Киев. В своем Telegram-канале украинский глава заявил, что для восстановления мира важны единство и поддержка Африки.

«Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира», — отметил Зеленский.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

По его словам, Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой и готовит назначение посла Украины в Анголе. По итогу разговора Зеленский пригласил Лоренсу в Киев, лидер Анголы принял приглашение.

Разногласия по поводу России и Украины раскололи правительство ЮАР

Африканский национальный конгресс (АНК) и Демократический альянс в ЮАР потрясла ссора из-за разногласий по поводу соглашения о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, имеющих дипломатические, официальные и служебные паспорта. Об этом сообщило The Associated Press (AP).

Известно, что министр внутренних дел от Демократического альянса Леон Шрайбер подготовил соглашение, однако его отвергли в АНК. Генеральный секретарь конгресса Фикиле Мбалула заявил, что президент ЮАР Сирила Рамафоса не подпишет документ.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Кроме того, ранее на саммите БРИКС Рамафоса назвал Россию ценным союзником ЮАР, и его заявление отверг лидер Демократического альянса Джон Стенхейзен. «Демократический альянс не считает Россию или Владимира Путина союзниками нашей нации», — сказал он.

По словам пресс-секретаря Рамафосы Винсента Магвеньи, президент несет ответственность за внешнюю политику страны и будет реализовывать ее без давления со стороны Демократического альянса.

«В этом процессе Южная Африка также сохранила свои прочные исторические связи с Российской Федерацией, одновременно поддерживая теплые дипломатические двусторонние отношения с Украиной. Южная Африка также непоколебимо выступает за мирный процесс, включающий полное участие обеих стран», — отметил он.