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07:15, 28 декабря 2024Мир

Посол заявил об открытии Украиной второго фронта в Африке

Посол: Украина не смогла победить Россию и открыла второй фронт в Африке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина не смогла победить Россию на поле боя и открыла второй фронт в Африке. Об этом посол России в Мали Игорь Громыко рассказал ТАСС.

«Преступный режим Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента. Нам понятны мотивы, побудившие малийцев прекратить отношения с Киевом», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Мали разорвал дипломатические отношения с Украиной, направив помогающим Киеву странам предупреждение о том, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму. После этого действия Украины осудили еще несколько африканских стран: Буркина-Фасо раскритиковало Киев, Сенегал вызвал украинского посла в МИД, а Нигер также разорвал дипотношения.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с президентом Анголы Жуау Лоренсу и пригласил его в Киев. «Единство и поддержка Африки важны для восстановления мира», — добавил он.

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