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07:23, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Украина задумала сорвать планы России в Африке. Киев захотел развить дипломатические отношения в регионе

Журнал Le Point заподозрил Украину в попытке сорвать планы России в Африке

Фото: Unsplash

Украина планирует расстроить планы России Африке, пытаясь развивать дипломатические отношения со странами региона. Об этом написал французский журнал Le Point.

Киев задумал нарастить свое влияние в Африке

В публикации отмечается, что в последние месяцы Киев активизировал африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств. Авторы статьи напомнили, что многие страны Африки отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине.

Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия России, по крайней мере в моральном плане

Юрий Пивоваровпосол Украины в Сенегале

Ожидается, что до конца текущего года Украина откроет в Африке 20 посольств, в то время как России обладает в два раза большим числом диппредставительств. В статье предполагается, что в условиях гибридного конфликта с Москвой «Киев намерен лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе».

Россия увидела в Африке огромный потенциал

Прошлым летом президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки имеют огромный потенциал. Он подчеркнул, что попытки Москвы работать в этом направлении предпринимаются в интересах страны. Путин подчеркнул, что потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии.

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Президент напомнил, что Африка также обладает огромным количеством минеральных ресурсов. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цель открытия посольств в регионе. По ее словам, Москва хочет обеспечить максимальную представленность в Африке.

Страны Африки выступали за окончание конфликта на Украине

Путин заявлял, что африканские страны хорошо относятся к Украине и искренне желают закончить конфликт в стране. Он напомнил, что когда Советский Союз оказывал помощь странам региона, Украина была его частью.

Я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений

Владимир Путинпрезидент России

Очередной саммит «Россия — Африка», возможно, состоится в России. Соответствующее пожелание озвучили в российском МИД. «Сейчас идет работа, в том числе в контактах с нашими африканскими партнерами, по выстраиванию тематики, повестки дня», — рассказал источник в ведомстве.

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится. Целью украинских военных останется разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация идеологии неонацизма.

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      Марина Совина
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