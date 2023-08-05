Захарова назвала цель открытия посольств в Африке
Россия хочет обеспечить максимальную представленность в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя планы открытия посольств на континенте.
По словам Захаровой, перед президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте — это подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях, уточнил она.
Дипломат подчеркнула, что «процесс идет» и в планах — «обеспечить максимальную представленность России в Африк».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки имеют огромный потенциал. Помимо прочего, Африка обладает огромным количеством минеральных ресурсов, добавил он.