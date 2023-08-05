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06:52, 5 августа 2023Мир

Захарова назвала цель открытия посольств в Африке

Захарова: Россия хочет обеспечить максимальную представленность в Африке
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия хочет обеспечить максимальную представленность в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости, комментируя планы открытия посольств на континенте.

По словам Захаровой, перед президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте — это подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях, уточнил она.

Дипломат подчеркнула, что «процесс идет» и в планах — «обеспечить максимальную представленность России в Африк».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки имеют огромный потенциал. Помимо прочего, Африка обладает огромным количеством минеральных ресурсов, добавил он.

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    Юлия Мискевич
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