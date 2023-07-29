Путин заявил об огромном потенциале стран Африки

Путин заявил, что потенциал стран Африки растет в геометрической прогрессии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страны Африки имеют огромный потенциал. По его словам, он растет в геометрической прогрессии, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что провел с африканскими лидерами откровенную и полезную дискуссию по ситуации на Украине.

До этого в ходе саммита «Россия — Африка» российский лидер заявил, что Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.