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07:45, 18 января 2025Мир

В отношении Запада к России заметили изменение

Сенатор Климов: Отношение Запада к России меняется
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Лызлова Екатерина / ТАСС

Отношение Запада к России меняется, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, этому есть количественные подтверждения.

«Когда крупнейшая оппозиционная партия Германии "АДГ" попыталась внести намеки на антироссийскую позицию, две трети участников съезда этому воспротивились. И это не потому что они стали русофилами, а потому что даже в Германии растет понимание того, что нормализация отношений с Россией необходима, чтобы не потерять статус локомотива европейской экономики. В частности, такая ситуация может свидетельствовать об изменении отношения», — сказал сенатор.

По словам Климова, заметно и изменение позиций некоторых европейских политиков, которые, исходя из рациональных соображений, вспоминают о выгодах сотрудничества с Россией. Так в Европарламенте, рассказал политик, заметно сокращается поддержка антироссийских проектов.

«Кто-то воздерживается, кто-то не приходит на голосования по таким вопросам, кто-то открыто выступает против. Это не происходит массово, но встречается все чаще. В национальных парламентах наблюдается то же. Становится очевидно, что Россия побеждает не только в конфликте, но и в экономическом, политическом, гуманитарном планах. Конечно, этот процесс как начался, так может и заглохнуть, поэтому нам надо продолжать делать то, что делали, и меньше оправдываться», — заключил Климов.

Ранее глава Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения западных стран с Россией должны быть свободны от санкций. В этом плане, как он считает, приход Трампа означает новую эру.

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