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10:45, 18 января 2025Россия

В российском онкодиспансере закрыли кабинет томографии из-за вспышки гепатита

На Камчатке суд закрыл кабинет КТ из-за вспышки гепатита В и С в онкодиспансере
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии (КТ) в онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Онкодиспансер признали виновным по части 1 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») КоАП РФ. Деятельность в кабинете КТ приостановлена на 30 суток.

Ранее глава минздрава региона Александр Гашков сообщил о выявлении десятков случаев заражения гепатитами B и C со стороны пациентов онкодиспансера. Острые формы гепатитов были обнаружены у 36 человек.

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