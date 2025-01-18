В российском онкодиспансере закрыли кабинет томографии из-за вспышки гепатита

На Камчатке суд закрыл кабинет КТ из-за вспышки гепатита В и С в онкодиспансере

Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

Начало событий в новости Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии (КТ) в онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Онкодиспансер признали виновным по части 1 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») КоАП РФ. Деятельность в кабинете КТ приостановлена на 30 суток.

Ранее глава минздрава региона Александр Гашков сообщил о выявлении десятков случаев заражения гепатитами B и C со стороны пациентов онкодиспансера. Острые формы гепатитов были обнаружены у 36 человек.