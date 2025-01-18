Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 18 января 2025Россия

Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

Глава минздрава Камчатки Гашков: Пациенты онкодиспансера заразились гепатитом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пациенты онкодиспансера на Камчатке заразились гепатитами B и C, выявлены десятки случаев. Об этом сообщил глава минздрава региона Александр Гашков, его заявление приводится в Telegram-канале правительства региона.

Как сообщил чиновник, всего острые формы гепатитов были выявлены у 36 человек.

«Основная задача сейчас — выяснить механизм инфицирования, разобраться в ситуации и принять меры у устранению ситуации и не допустить ее повторения (...) Сформированы списки пациентов (...) у каждого пациента будут забраны анализы (...) работа кабинета остановлена», — рассказал Гашков. Медик добавил, что всем россиянам, у которых после посещения онкодиспансера выявили заражение гепатитом, окажут медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Европе сотни человек могли заразиться гепатитом из-за голубики в супермаркете.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мистер Нет». Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

      Трамп застал врасплох сотни тысяч американцев переносом места своей инаугурации

      Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

      В РСМД назвали причину отсутствия переговоров между Россией и США

      В Бразилии узнали об испуге США из-за вступления Индонезии в БРИКС

      Российский футболист раскритиковал отдых на Мальдивах

      В Киеве закрыли станцию метро после взрывов

      В Германии рассказали об обиде Бербок на Шольца из-за его решения по Украине

      В Гренландии оценили перспективы военного вторжения США

      Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права с истекшей датой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше