16:53, 28 марта 2026Россия

Выпавшему из окна вуза в Москве студенту оторвало часть ноги

Shot: Студент МГТУ имени Баумана лишился части ноги при падении с 11-го этажа
Марк Успенский

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Выпавший на глазах у сокурсников из окна вуза в Москве студент лишился части ноги. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, при падении с 11-го этажа первокурснику МГТУ имени Баумана оторвало часть конечности. На данный момент за жизнь обучающегося борются врачи Научно-исследовательского института имени Склифосовского.

Уточняется, что после происшествия 15 человек обратились за психологической помощью, в том числе преподаватель.
Ранее стало известно, что все произошло в учебно-лабораторном корпусе на Рубцовской набережной. Ноги молодого человека также оказались сломаны после удара о землю.

