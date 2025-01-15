В Европе сотни человек могли заразиться гепатитом из-за голубики в супермаркете

В Нидерландах около 12 человек заразились гепатитом после употребления голубики

Порядка двенадцати человек в возрасте от 22 до 77 лет заразились гепатитом А после употребления замороженной голубики из крупнейшей сети супермаркетов в Нидерландах Albert Heijn. Об этом сообщает портал Nu.nl.

По словам представителя Национального института общественного здравоохранения страны (RIVM) Илко Франца, двое пострадавших были настолько больны, что их пришлось госпитализировать. В институте также допустили, что заражены могут быть уже сотни человек.

Сеть супермаркетов уже объявила, что приняла решение об изъятии голубики из своих магазинов. «Продукт может быть заражен гепатитом А. Употребление его в пищу может вызвать проблемы со здоровьем», — указывается в заявлении на сайте Albert Heijn.

Ранее пользователь Reddit, работающий официантом в ресторане, поделился историей о том, как съел остатки еды клиентов и заразился гепатитом.