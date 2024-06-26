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04:15, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Официант съел остатки еды клиентов и столкнулся с неожиданным последствием

Фото: Terelyuk / Globallookpress.com

Пользователь Reddit, работающий официантом в ресторане, поделился историей о том, как съел остатки еды клиентов и столкнулся с неожиданным последствием. Молодой человек заразился гепатитом.

Автор поста написал, что работает официантом в небольшом ресторане. «Когда клиенты не доедают еду и не просят упаковать ее с собой, мы выбрасываем ее, но в течение последних нескольких недель я съедал остатки блюд», — рассказал герой истории.

Официант отметил, что на работе им запрещается съедать остатки еды клиентов, поэтому он делал это незаметно. «Все шло хорошо, пока я внезапно не заболел. Оказалось, что у меня гепатит А. Это было ужасно», — добавил он. В итоге, по его словам, ему пришлось признаться в содеянном на работе. Парень уточнил, что его не уволили.

В комментариях под постом пользователи отметили, что заражение гепатитом А возможно при контакте с фекалиями заболевшего. «Либо клиент, который оставил еду, не вымыл руки, либо один из ваших коллег этого не сделал, что не очень хорошо для ресторана», — отметил он. Другие же рекомендовали делать прививку от гепатита.

Ранее блогер из США с ником @littledobbyss притворился, что не оставил чаевые в буфете. Парень отметил, что столкнулся с неожиданной реакцией официантки.

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      Олег Давыдов
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