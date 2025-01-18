В российском супермаркете произошел сильный пожар

В Уфе загорелся супермаркет на площади 800 квадратных метров

В Уфе произошел мощный пожар в супермаркете «Светофор». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По его данным, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. «Почти по всему периметру в здании обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее стало известно о взрыве газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. В одной из квартир обрушились стена и потолок, в здании начался пожар. Один человек пострадал.