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03:13, 18 января 2025Россия

В российском супермаркете произошел сильный пожар

В Уфе загорелся супермаркет на площади 800 квадратных метров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Уфе произошел мощный пожар в супермаркете «Светофор». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По его данным, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. «Почти по всему периметру в здании обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее стало известно о взрыве газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. В одной из квартир обрушились стена и потолок, в здании начался пожар. Один человек пострадал.

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