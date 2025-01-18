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14:36, 18 января 2025Мир

В Румынии обвинили Россию в организации диверсии

Румыния заявила о поимке колумбийца, якобы готовившего диверсию по указу России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vlad Ispas / Shutterstock / Fotodom

Румынская служба информации (РСИ, служба госбезопасности), не приводя никаких доказательств, заявила о задержании гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса по обвинению в подготовке диверсии якобы по указу России. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

«РСИ сорвала акт диверсии, организованный Российской Федерацией на территории Румынии», — говорится в тексте. Также из публикации следует, что румынские правоохранители задержали колумбийца 30 июля 2024 года, когда он занимался изучением района около склада вторсырья. Рядом с ним, согласно сообщению РСИ, располагаются объекты, которые можно приравнять к критически важной инфраструктуре.

РСИ утверждает, что «диверсанта обучили периодически сообщать и лично документировать весь цикл действий, которые он собирался осуществить». При этом никаких доказательств связи Диоса с Россией представлено не было. Мужчину обвинили в преступлении против национальной безопасности. Материалы дела уже переданы в суд.

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Ранее сообщалось, что Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 из-за нарушения воздушных границ. В то же время Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении мер по оповещению населения в городе Тулча и его окрестностях.

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