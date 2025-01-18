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16:13, 18 января 2025Мир

Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря

ERR: Корабли НАТО вышли патрулировать Балтийское море в рамках бессрочной миссии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках бессрочной миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), цель которой — повышение осведомленности альянса о происходящем в регионе. Эту информацию передает эстонская телерадиокомпания ERR.

В совместном заявлении стран НАТО Балтийского региона говорится, что военные суда альянса уже вышли патрулировать море для обеспечения безопасности, в том числе охраны подводных коммуникаций. При этом точное количество кораблей и воздушных средств, которое будет развернуто в регионе, не указывается.

По информации телерадиокомпании, на якорь в Минной гавани Таллина встали два военных корабля. Также в миссии участвует гидролокационное судно, которое будет следить за происходящим на дне моря, в том числе инспектировать подводную инфраструктуру. Возглавляет эту эскадру фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп». Отмечается, что на борту этого корабля есть вертолет, а у команды за плечами большой опыт в патрулировании морских пространств и боевой опыт борьбы с сомалийскими пиратами.

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«Сейчас мы здесь обеспечиваем безопасность: отслеживаем ситуацию, осматриваемся — не только с этого корабля, но и с других. Наблюдаем с воздуха, а также из космоса при помощи спутников. Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», — заявил журналистам командир ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти страны разрешат своим военным применять силу в случае угроз на своей территории Балтийского моря. С этой целью в законодательство республики будут внесены изменения.

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