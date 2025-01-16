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22:52, 16 января 2025Бывший СССР

Эстония разрешит военным применять силу в случае угроз на море

Postimees: Эстония разрешит военным силой реагировать на угрозы в море
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Эстония разрешит своим военным применять силу в случае угроз на всей своей морской территории, в том числе в исключительной экономической зоне. Об этом заявил министр обороны балтийской страны Ханно Певкур, пишет газета Postimees.

«В случае возникновения угрозы Эстония может отреагировать на всей своей морской территории, включая исключительную экономическую зону», — цитирует издание заявление главы ведомства.

С этой целью в законодательство республики будут внесены изменения. В случае возникновения угрозы в первую очередь необходимо будет установить связь с капитаном судна, его попросят изменить курс или пришвартоваться. Однако в случае необходимости применения силы глава Минобороны Эстонии должен будет дать такое разрешение.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова жестко отвечать на любые угрозы объектам инфраструктуры в Балтийском море.

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