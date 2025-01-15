В Эстонии заявили о готовности жестко реагировать на угрозы в Балтийском море

Премьер Эстонии Михал: Жестко ответим на угрозы инфраструктуре в Балтийском море

Эстония готова жестко отвечать на любые угрозы объектам инфраструктуры в Балтийском море. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его слова приводит ERR.

«Надо признать, что случившееся с нашей критической инфраструктурой может повториться и в будущем, поэтому так важно дать сигнал, что мы будем жестко отвечать на любые посягательства на наши инфраструктурные объекты», — сказал он

Политик также отметил, что считает реакцию Финляндии, задержавшей нефтяной танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2, эталоном возможных будущих действий республики.

В конце декабря 2024 года полиция Финляндии задержала по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2 нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Правоохранители считают, что данное судно является частью так называемого российского теневого флота.