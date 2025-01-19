Аналитики допустили смягчение Трампом санкций против России

Доцент НИУ ВШЭ Бондаренко допустила смягчение Трампом антироссийских санкций

Вступление Дональда Трампа в должность президента США может обернуться смягчением санкций в отношении России. Появление некоторых послаблений вполне вероятно, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Среди возможных мер, которые может предпринять Трамп после инаугурации, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк назвал частичное снятие санкций в сегменте финансового сектора. Также могут произойти послабления в отношении ряда ресурсов, таких как уран и титан (весной 2024-го Штаты запретили ввозить уран и алюминий из России), предположил он.

Трамп вполне может «закрыть глаза» на реализацию уже принятых санкций, в том числе относительно транзакций в долларах США, включая систему SWIFT, добавила доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, приход Трампа может положительно сказаться на рынках сырья, а следовательно — и на российской экономике.

Ранее в США рассказали о желании Трампа завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки. «Он просто хочет покончить с этим», — прокомментировал ситуацию его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон. Условия, на которых будет прекращен конфликт, по мнению спикера, являются вторичными для избранного президента Штатов. Таким образом, линия, на которой будут остановлены войска, может оказаться новой границей двух государств, России и Украины, считает он.