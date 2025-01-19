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22:57, 19 января 2025Мир

Дания опровергла сообщения о гибели своего инструктора по управлению F-16 на Украине

Минобороны Дании заявило, что ни один военный королевства не погиб на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг информацию о гибели инструктора по управлению F-16 Йеппе Хансена на Украине при ударе по Кривому Рогу. Его слова цитирует агентство Ritzaus Bureau.

Глава ведомства подчеркнул, что ни один военный королевства не погиб на украинской территории. «Никакие датские солдаты не были убиты на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Украине в результате удара по военному объекту ВСУ в Кривом Роге был ликвидирован инструктор из Дании Йеппе Хансен. Он обучал украинских пилотов управлению истребителями F-16.

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