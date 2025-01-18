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13:42, 18 января 2025Бывший СССР

На Украине ликвидировали датского инструктора по управлению F-16

На Украине в результате удара ВС РФ ликвидирован инструктор из Дании Хансен
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

На Украине в результате удара по военному объекту ВСУ в Кривом Роге был ликвидирован инструктор из Дании Йеппе Хансен. Об этом со ссылкой на социальные сети его товарища сообщает «АиФ».

Хансен обучал украинских пилотов управлению истребителями F-16. По словам сослуживца, датчанин помог многим солдатам ВСУ овладеть навыками пилотирования. «Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась», — написал товарищ Хансена.

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Ранее сообщалось, что еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США. Всего Дания получила 17 истребителей этого типа, одиннадцать из них находятся в самой стране. Оставшиеся шесть используются для обучения пилотов и технических работников на авиабазе Luke Air Force Base в американской Аризоне.

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