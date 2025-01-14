В Данию прибыли еще три американских истребителя F-35

В ВС Дании заявили о прибытии в страну еще трех истребителей F-35 из США

Еще три истребителя F-35 прибыли в Данию из США. Об этом сообщают датские вооруженные силы, заявили РИА Новости.

Всего Дания получила 17 истребителей этого типа, одиннадцать из них находятся в самой стране. Оставшиеся шесть используются для обучения пилотов и технических работников на авиабазе Luke Air Force Base в американской Аризоне.

Ранее Дания заявила о готовности к переговорам с новой администрацией избранного президента Дональда Трампом по Арктике. До этого портал Axios сообщил, что власти Дании обратились к США с сообщением о готовности обсудить укрепление безопасности в Гренландии или наращивание военного присутствия Вашингтона на острове.