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23:36, 19 января 2025Бывший СССР

Европейская страна захотела лишить россиян права управлять критической инфраструктурой

Латвия хочет запретить россиянам управлять объектами критической инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

МВД Латвии хочет запретить россиянам занимать должности в управлении объектами критической инфраструктуры. Об этом пишет портал Delfi.

Ведомство европейской страны подготовило поправки к закону о национальной безопасности, согласно которым лишить такой возможности предполагается граждан России и Белоруссии, а также юридические лица, зарегистрированные на территории этих стран.

Запрет обусловлен необходимостью «укрепить защиту важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры», говорится в публикации.

Россияне и белорусы не смогут работать на таких объектах, если должность предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимому для функционирования.

Исключения будут возможны по разрешению Службы государственной безопасности Латвии. Поправки рассмотрит правительство, и в случае положительного отзыва они будут переданы на утверждение Сейма.

Ране стало известно, что власти Латвии обяжут граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе россиян, сообщать информацию о цели визита перед въездом.

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