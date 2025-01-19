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19:43, 19 января 2025Мир

ХАМАС попросило помощи России в реконструкции Газы

РИА Новости: ХАМАС будет ждать помощи России в реконструкции Газы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Руководители радикального палестинского движения ХАМАС надеются, что Россия поможет восстановить порядок в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена руководства ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон», — заметил представитель движения.

По словам Сами Абу Зухри, у России будет основополагающая роль на этом этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом. Он отметил, что включение России в эти процессы создаст баланс сил в регионе. Абу Зухри подытожил, что ХАМАС высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны.

19 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что если ХАМАС откажется от соглашения по прекращению огня в Газе, то движение потеряет контроль над регионом. Также Уолц напомнил, что Трамп публично поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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