Советник Трампа высказался о будущем ХАМАС в Газе

Советник Трампа Уолц: ХАМАС никогда не будет управлять Газой

Если ХАМАС откажется от соглашения по прекращению огня в Газе, то движение потеряет контроль над регионом. Об этом в эфире американского телеканала CBS заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

В ходе программы Face the Nation Уолц заметил, что палестинское радикальное движение ХАМАС может отказаться от соглашения о прекращении огня в Газе в одностороннем порядке. В этом случае от Израиля и США последует жесткая реакция.

«Если ХАМАС откажется от этой сделки и пойдет на попятную или что-нибудь еще, мы поддержим Израиль в том, что он должен сделать», — подчеркнул Майк Уолц. По словам советника избранного президента США, ХАМАС потеряет контроль над регионом и никогда не будет управлять Газой.

Также Уолц заметил, что Дональд Трамп и команда поддержали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Я хочу, чтобы израильский народ услышал меня громко и ясно», — подытожил Майк Уолц.

В январе источники портала Axios сообщили, что избранный президент США Дональд Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января. Решающую роль в переговорах играет специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.