Иностранные права части живужих в России людей станут недействительными

МВД: иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными

Иностранные водительские права части проживающих на территории России людей станут недействительными в 2025 году. Это коснется тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получания гражданства РФ, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что норма зафиксирована положениями закона, который вступил в силу в апреле 2024 года. «Она установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в РФ их владельца, являющегося гражданином нашей страны», — подчеркнули там.

Водителям, которые будут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, по законам России будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения транспортного средтсва до восстановления прав.

Ранее россиян предупредили о штрафах за привычные действия за рулем. Теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона.