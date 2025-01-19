Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:58, 19 января 2025Силовые структуры

Иностранные права части живужих в России людей станут недействительными

МВД: иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: CalypsoArt / Shutterstock / Fotodom  

Иностранные водительские права части проживающих на территории России людей станут недействительными в 2025 году. Это коснется тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получания гражданства РФ, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что норма зафиксирована положениями закона, который вступил в силу в апреле 2024 года. «Она установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в РФ их владельца, являющегося гражданином нашей страны», — подчеркнули там.

Водителям, которые будут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, по законам России будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения транспортного средтсва до восстановления прав.

Ранее россиян предупредили о штрафах за привычные действия за рулем. Теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

      Поставки российских фруктов и овощей в ЕС рухнули

      Задержанная за коррупцию подмосковная чиновница признала вину

      Брат Нурмагомедова проиграл в бою за титул чемпиона UFC

      Махачев в рекордный раз защитил чемпионский пояс UFC

      Иностранные права части живужих в России людей станут недействительными

      Трамп прибыл в Вашингтон

      ПВО сбила беспилотники в двух российских регионах

      TikTok перестал работать в США

      В Британии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше