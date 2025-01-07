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00:27, 7 января 2025Россия

Россиян предупредили о штрафах за привычные действия за рулем

Юрист Адамс: автомобилист может получить штраф за кофе и мороженное в руке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Из-за грядущих изменений в правилах дорожного движения (ПДД) автомобилистам придется отказаться от некоторых привычных действий за рулем. Об этом предупредил юрист Давид Адамс в беседе с RT.

«В 2025 году российским водителям придется пересмотреть свои привычки за рулем, так как вступают в силу поправки к пункту 2.7 ПДД. Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого», — рассказал юрист.

Адамс отметил, что внимание водителя снижается не только из-за смартфона, но и других посторонних предметов, на которые он отвлекается. Новые поправки призваны учесть этот фактор и снизить аварийность, подчеркнул юрист.

Ранее Адамс напомнил россиянам, что штраф за превышение скорости с 1 января увеличится до 750 рублей. Эксперт указал, что размеры многих штрафов не менялись годами и теряли актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Особое внимание при этом уделено вождению в нетрезвом виде — штраф за это нарушение увеличивается с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

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