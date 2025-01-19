Маск призвал мэра Лос-Анджелеса уйти в отставку

Маск: Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи пострадавшим при пожарах

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров. Об он написал на своей странице в социальной сети X.

Таким образом миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей о том, что Басс отказалась от возможной помощи в восстановлении связи в городе, так как «не была заинтересована в решении проблемы, если это связано с Маском». Предприниматель призвал Баас уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что автомобили Tesla используются для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии. По словам Маска, автомобили используются в качестве мобильных базовых станций для обеспечения электропитанием интернет-терминалов Starlink в районах Лос-Анджелеса, где отсутствует связь.