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00:04, 19 января 2025Бывший СССР

Мэру Одессы пригрозили убийством из-за торта с книгами русских писателей

Мэра Одессы Трухана пригрозили убить из-за торта с книгами русских писателей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Мэру Одессы Геннадию Труханову пригрозили убийством из-за торта с книгами русских писателей. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Мэр города опубликовал в социальной сети фотографию десерта, частью которого стали книги Александра Куприна, Исаака Бабеля и Михаила Жванецкого. «Труханову нужно пулю в лоб, как и всем, кто украинофобов поддерживает», — заявил один из пользователей. Также в комментариях люди принялись оскорблять чиновника и пожелали ему подавиться.

Ранее представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук заявил, что кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий обновление перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите.

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