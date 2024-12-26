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22:38, 26 декабря 2024Бывший СССР

На Украине предложили исключить русский из списка подлежащих защите языков

В Раду внесли проект об исключении русского из подлежащих защите языков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук заявил, что кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий обновление перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Мельничук, законопроект, предлагающий обновить перечень языков, к которым применяется предусмотренный Европейской хартией региональных языков режим поддержки и защиты, внесен в Верховную Раду. При этом в законопроекте не указан русский язык.

Согласно ратифицированной в 2003 году Европейской хартии, текст которой доступен на сайте Рады, ее положения распространяются на такие языки, как белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымско-татарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

Ранее депутат Госдумы председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что исключением русского и белорусского языков из перечня языков, подлежащих защите на Украине, власти страны пробивают очередное дно. Аршинова отметила, что молдавскому языку там тоже не осталось места. По ее словам, на Украине сохраняется «курс на этноцид и лингвистический террор».

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