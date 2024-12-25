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23:34, 25 декабря 2024Россия

В Госдуме рассказали о курсе Киева «на лингвистический террор»

Депутат Аршинова: Киев сохраняет курс на лингвистический террор
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Исключением русского и белорусского языков из перечня языков, подлежащих защите на Украине, власти страны пробивают очередное дно. Об этом заявила депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова, передает РИА Новости.

Аршинова отметила, что молдавскому языку там тоже не осталось места. По ее словам, на Украине сохраняется «курс на этноцид и лингвистический террор».

Парламентарий подчеркнула, что АНО «Евразия» продолжит работу по поддержке наследия на постсоветском пространстве.

Ранее на Украине заявили о намерении исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых европейской Хартией региональных языков.

До этого кабинет министров Украины обязал знать английский язык руководство Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Не уточняется, каким именно уровнем языка они должны владеть.

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