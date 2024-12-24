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16:41, 24 декабря 2024Бывший СССР

На Украине захотели исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых

На Украине исключат русский и белорусский языки из перечня охраняемых
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Juan Ci / Shutterstock / Fotodom  

На Украине заявили о намерении исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых европейской Хартией региональных языков. Об этом сообщил представитель Кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков» одобрен. Он будет рассмотрен в Верховной Раде.

В обновленном списке убрали русский и белорусские языки, а также молдавский. С 2023 года в Молдавии он считается румынским по конституции.

При этом были добавлены крымскотатарский, иврит, гагаузский, болгарский, румынский и новогреческий языки. Последний заменит греческий. По Конституции Украины гарантируется «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

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