На Украине захотели исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых

На Украине исключат русский и белорусский языки из перечня охраняемых

На Украине заявили о намерении исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых европейской Хартией региональных языков. Об этом сообщил представитель Кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков» одобрен. Он будет рассмотрен в Верховной Раде.

В обновленном списке убрали русский и белорусские языки, а также молдавский. С 2023 года в Молдавии он считается румынским по конституции.

При этом были добавлены крымскотатарский, иврит, гагаузский, болгарский, румынский и новогреческий языки. Последний заменит греческий. По Конституции Украины гарантируется «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».