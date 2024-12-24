Украинских чиновников Национальной полиции и ГСЧС обязали знать английский язык

Кабинет министров Украины обязал знать английский язык чиновникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

Парламентарий опубликовал официальный перечень Кабмина Украины. Английский язык теперь должно знать все высшее руководство двух украинских ведомств.

В документе не уточняется, каким именно минимальным уровнем языка должны владеть чиновники. О дате постановления Кабмина Украины также не сообщается.

Ранее другой народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что компания «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») убрала русский язык из билетов на поезда. «Уверен, без русского прекратятся задержки поездов, а тараканы покинут вагоны, в вагонах появятся кондиционеры, а в обычных электричках появится комфорт для людей», — написал парламентарий.