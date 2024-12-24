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14:48, 24 декабря 2024Бывший СССР

На Украине обяжут знать английский язык чиновников двух ведомств

Украинских чиновников Национальной полиции и ГСЧС обязали знать английский язык
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабинет министров Украины обязал знать английский язык чиновникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

Парламентарий опубликовал официальный перечень Кабмина Украины. Английский язык теперь должно знать все высшее руководство двух украинских ведомств.

В документе не уточняется, каким именно минимальным уровнем языка должны владеть чиновники. О дате постановления Кабмина Украины также не сообщается.

Ранее другой народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что компания «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») убрала русский язык из билетов на поезда. «Уверен, без русского прекратятся задержки поездов, а тараканы покинут вагоны, в вагонах появятся кондиционеры, а в обычных электричках появится комфорт для людей», — написал парламентарий.

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