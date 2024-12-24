В Раде оценили решение убрать русский язык из билетов на поезда

Депутат Рады Дубинский: на Украине убрали русский язык из билетов на поезда

Компания «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») убрала русский язык из билетов на поезда. Такое решение организации оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, вероятно, именно русский язык замедлял украинские поезда, а также мешал нормально стирать и сушить постельное белье. «Уверен, без русского прекратятся задержки поездов, а тараканы покинут вагоны, в вагонах появятся кондиционеры, а в обычных электричках появится комфорт для людей», — написал парламентарий.

Кроме того, Дубинский призвал украинцев к борьбе с кириллицей, а также заявил, что имеются вопросы к цифрам, так как ими тоже пользуются в России.

Ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко сообщил, что компания «Украинская железная дорога» убрала русский язык с билетов на поезда, заменив его английским. Ткаченко подчеркнул, что данное решение — практический шаг для утверждения украинского языка как единственного государственного.