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02:02, 19 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили об уничтожении ВСУ собственных бойцов под Курахово

Украинский журналист Бутусов: ВСУ уничтожают собственные войска под Курахово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — сказал он. По его словам, так как российские военные полностью взяли под контроль город, уничтожение украинских войск в этом районе уже не имеет никакого смысла. «Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее!» — заявил журналист.

Ранее Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со Вооруженных сил Украины. Бутусов объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах с украинской стороны и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои.

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