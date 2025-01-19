Новая администрация Трампа захотела смены режима в Венесуэле

Axios: Новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле

Новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на советника избранного президента США Дональда Трампа.

Однако смена режима, как уточняется в материале, не обязательно предполагает военные действия.

«Мы были бы ни в коей мере не против того, чтобы Мадуро ходил соседом с Асадом в Москву», — отметила советник Трампа.

Издание подчеркнуло: кандидат в госсекретари Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США сообщил, что Венесуэла «управляет организациями, действующими наркоторговлей». Кроме того, Венесуэла помогает Ирану создавать беспилотники, уточнил он.

Ранее стало известно, что бандиты из крупной венесуэльской преступной организации Tren de Aragua нападают на пограничные переходы между Мексикой и США, расположенные в Эль-Пасо, штат Техас, чтобы попасть в Америку до инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа.