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18:00, 19 января 2025Мир

Премьер Словакии заявил о нежелании быть слугой Зеленского

Премьер Словакии Фицо заявил, что не желает быть слугой Зеленского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает быть слугой Владимира Зеленского. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — сказал он.

Премьер также заявил, что готов наложить вето на предоставление финансовой помощь Киеву от Евросоюза после того, как Зеленский отказался обсуждать транзит газа через Украину.

Ранее стало известно, что Фицо отказался ехать в Киев по приглашению Зеленского для переговоров о транзите газа. Словацкий премьер предложил провести встречу в другом месте — на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

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