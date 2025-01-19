NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по условиям сделки с США

Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США. Об этом написала газета New York Times.

В публикации отмечается, что большинство чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена и избранного президента страны Дональда Трампа в частном порядке признают, что Москва оставит за собой освобожденные территории.

«Россия, скорее всего, сохранит свои войска примерно на 20 процентах Украины», — отмечается в публикации.

Ранее издание Financial Times написало, что после вступления в должность Трамп принудит Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.