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20:55, 19 января 2025Мир

Пушков назвал причину переноса места инаугурации Трампа

Пушков: Причина переноса места инаугурации Трампа связана с безопасностью
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему место инаугурации избранного президента США Дональда Трампа решили перенести. Соответствующая публикация доступна в Telegram-канале Пушкова.

Сенатор РФ напомнил, что ранее Дональд Трамп распорядился перенести инаугурацию в ротонду Капитолия, сославшись на сильные холода. «Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — заметил Пушков.

По его словам, после новостей о переносе возник слух, что церемонию могут вообще перенести в Белый Дом. «Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются — или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — назвал истинную, на его взгляд, причину переноса места инаугурации сенатор.

13 июля на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение после стрельбы, ему удалось выжить.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа будет необычной. Он объяснил, что впервые в истории бывший американский лидер вернется в Белый Дом после четырехлетнего перерыва.

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