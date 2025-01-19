Пушков раскрыл «необычность» инаугурации Трампа

Пушков: Инаугурация Дональда Трампа будет необычной

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа будет необычной из-за того, что впервые в истории бывший американский лидер вернется в Белый Дом после четырехлетнего перерыва. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в XX и XXI веках подобных прецедентов не было. Также сенатор отметил, что Трамп на пути ко второму президентскому сроку преодолел сопротивление американских элит, что позволяет говорить о «феномене Трампа».

«В Белый дом возвращается президент, который четыре года назад заявил, что выборы у него были украдены. И фактически действия демократов в ходе кампании и сам приход Трампа к власти подтверждают, что он был прав в своих оценках, когда утверждал, что в 2020 году на президентских выборах в США были массовые фальсификации», — подчеркнул Пушков.

Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене.