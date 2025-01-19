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21:18, 19 января 2025Бывший СССР

Санду назвала гуманитарные поставки газа в Приднестровье при содействии России незаконными

Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконны, заявила президент Молдавии Майя Санду. Об этом она рассказала в интервью блогеру Натану Гарштя, передает РИА Новости.

Глава государства отметила, что поставка через посредников является незаконным по законодательству Молдавии и нарушает режим международных санкций.

Санду высказалась, что «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию.

В этом же интервью Санду заявила, что Молдавия попросит Запад помочь непризнанному Приднестровью, но с условием вывода с территории российских миротворцев. Их миссия должна будет заменена на гражданскую под эгидой ООН или ЕС, сказала она.

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