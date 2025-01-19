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19:08, 19 января 2025Мир

Санду выдвинула условие для помощи Запада Приднестровью

Санду: Молдавия попросит Запад помочь Приднестровью после вывода миротворцев РФ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Молдавия попросит Запад помочь непризнанному Приднестровью (ПМР), но с условием вывода с территории российских миротворцев. Об этом заявила президент страны Майя Санду, ее слова приводит ТАСС.

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — сказала она.

Санду также подчеркнула важность международной поддержки во время решения ситуации в Приднестровье, указав на ее сложность. Также она призвала решать вопросы безопасности и гуманитарной помощи жителей региона.

С 3 января в ПМР начались веерные отключения электроэнергии. Ряд заводов в Приднестровье пришлось закрыть после прекращения поставок российского газа, а для некоторых предприятий было решено ввести ночной график работы.

Глава ПМР Вадим Красносельский рассказал, что Россия пообещала поставлять газ в республику в рамках гуманитарной помощи. Во время его визита в Москву и переговоров с российским Минэнерго стороны смогли обсудить вопросы возобновления поставок топлива в республику.

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