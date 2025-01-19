«СВ»: Медик 95 одшбр ВСУ Курташ проводил опыты над жителями Курской области

Стало известно, что медик, командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, вывезенными украинскими военными в Сумскую область. Об этом рассказали в Telegram-канале «Северный ветер» («СВ») российской группировки войск «Север».

Еще в 2022 году кандидат медицинских наук пытался защитить докторскую диссертацию, но его исследования «методов хирургического лечения болезни Гиршпрунга у детей всех возрастов» не нашли отклика у коллег. В 2024 году после назначения начальником медицинской роты Курташ, согласно документам, занимался «оказанием медицинской помощи гражданскому населению Курщины» в Сумской области. Впоследствии пленные военнослужащие украинской бригады рассказывали российской стороне, что сами военные не получали должного медицинского ухода, а госпиталь был занят не пойми кем.

«Под "не пойми кем" плененные украинские солдаты имеют в виду жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУшниками в концентрационные лагеря в окрестностях Сум (последнее уже фактически публично признала украинская сторона)», — утверждает Telegram-канал.