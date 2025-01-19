Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:46, 19 января 2025Интернет и СМИ

В работе TikTok в России произошел сбой

Пользователи из России заметили сбой в работе сервиса TikTok
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: XanderSt / Shutterstock / Fotodom  

Пользователи TikTok из России обратили внимание на перебои в работе сервиса коротких видео. Об этом свидетельствуют жалобы на сайте «Сбой.рф».

Согласно полученной информации, к 12:40 по Москве пользователи оставили 3392 жалоб на проблемы с доступом. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 19 января 2025 года, наблюдаются проблемы или сбой у TikTok», — говорится на странице мониторинга.

Согласно сервису «Сбой.рф», больше всего жалоб на проблемы с соцсетью поступило из Москвы, Свердловской и Челябинской областей — 20, 8 и 7 процентов соответственно. Причины неполадок не раскрываются. Предыдущий заметный сбой в работе TikTok зафиксировали 16 января, когда пользователи сервиса «Сбой.рф» отправили около 5,5 тысячи жалоб.

В США в воскресенье, 19 января, заблокировали сервис коротких видео TikTok. «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться им», — говорится в сообщении, которое появляется у пользователей из Соединенных штатов при попытке открыть приложение сервиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

      «Зенит» захотел приобрести футболиста за 40 миллионов евро

      Возможность девальвации рубля в 2025 году оценили

      В работе TikTok в России произошел сбой

      Стало известно о стягивании украинскими военными техники НАТО к Судже

      В Раде предрекли Украине потерю государственности при одном условии

      Армия Израиля продолжила бить по Газе на фоне режима прекращения огня

      ХАМАС освободило трех заложников

      Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ в Курской области

      Жена Ливанова отреагировала на сообщения о резком ухудшении его состояния

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше