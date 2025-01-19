В работе TikTok в России произошел сбой

Пользователи из России заметили сбой в работе сервиса TikTok

Пользователи TikTok из России обратили внимание на перебои в работе сервиса коротких видео. Об этом свидетельствуют жалобы на сайте «Сбой.рф».

Согласно полученной информации, к 12:40 по Москве пользователи оставили 3392 жалоб на проблемы с доступом. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 19 января 2025 года, наблюдаются проблемы или сбой у TikTok», — говорится на странице мониторинга.

Согласно сервису «Сбой.рф», больше всего жалоб на проблемы с соцсетью поступило из Москвы, Свердловской и Челябинской областей — 20, 8 и 7 процентов соответственно. Причины неполадок не раскрываются. Предыдущий заметный сбой в работе TikTok зафиксировали 16 января, когда пользователи сервиса «Сбой.рф» отправили около 5,5 тысячи жалоб.

В США в воскресенье, 19 января, заблокировали сервис коротких видео TikTok. «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться им», — говорится в сообщении, которое появляется у пользователей из Соединенных штатов при попытке открыть приложение сервиса.