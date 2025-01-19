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06:49, 19 января 2025Мир

Трамп собрал рекордную сумму на свою инаугурацию

WP: Трамп собрал рекордные $150 млн на инаугурацию за счет Google и Microsoft
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордную сумму на свою инаугурацию — 150 миллионов долларов. Об этом рассказал неназванный представитель Республиканской партии изданию The Washington Post.

«После победы на ноябрьских выборах инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов», — указано в статье.

Среди крупных спонсоров значатся такие организации, как Microsoft, Google, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Uber, Boeing и Lockheed Martin.

Уточняется, что из 40 лиц и компаний, которые официально согласились внести средства на инаугурационные мероприятия политика в 2025 году, более 60 процентов не приняли участие в спонсировании его первой инаугурации в 2017 году.

Полный отчет о собранных средствах будет предоставлен комитетом в Федеральную избирательную комиссию США спустя 90 дней после проведения церемонии.

Ранее сообщалось, что перенос инаугурации Трампа привел к потере множества приглашений. Причиной изменений послужили непригодные погодные условия.

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