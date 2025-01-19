Американцы с оптимизмом встретят новый срок Трампа

CBS News: 60 % американцев настроены оптимистично насчет президентства Трампа

Опрос телеканала CBS News и компании YouGov показал, что большая часть американцев ожидает позитивных изменений от нового срока президента Дональда Трампа. Результаты опроса доступны на сайте медиа.

Согласно раскрытым данным, 60 процентов респондентов настроились оптимистично встретить очередные четыре года Дональда Трампа во главе США. Соответственно, 40 процентов опрошенных не разделяют мнение позитивно настроенных американцев. Первый президентский срок Трампа жители США встречали не так положительно — 56 процентов респондентов тогда ожидали перемен к лучшему.

Надежды американцев на предшественника Джо Байдена были не так велики — в соответствующем опросе в 2021 году 58 процентов респондентов ждали от президента-демократа хорошего. Журналисты CBS News отметили, что раньше граждане США были более оптимистичны в своих ожиданиях от президентов.

Так, перед президентским сроком Барака Обамы было 79 процентов оптимистично настроенных американцев, Джимми Картера и Билла Клинтона — 70 процентов, Рональда Рейгана — 69 процентов.

«Результаты опроса перекликаются со многими причинами, по которым Трамп изначально победил», — заметили журналисты. Американцы ожидают, что президент снизит цены на продукты питания, улучшит их финансовое положение и принесет больше мира и стабильности во всем мире.

Ранее стало известно, что рестораны и бары Вашингтона начали подавать специальное меню в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Так, в баре отеля Watergate будут подавать бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу — якобы это любимый набор Трампа.