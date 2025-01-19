В Вашингтоне появилось специальное меню в честь инаугурации Трампа

Fox News: Рестораны и бары Вашингтона обновили меню в честь инаугурации Трампа

Рестораны и бары Вашингтона начали подавать специальное меню в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В частности в баре отеля Watergate подают бургер, картошку фри с золотым трюфелем и диетическую колу. СМИ отмечает, что это любимый набор Трампа.

Ресторан Salamander предлагает «Заказ 47». В него входит меню на двоих, включающее в себя виски, вино, а также закуски от шефа. New Heights Restaurant внес в меню три блюда, которые подавались на обедах в Капитолии в честь инаугурации последних глав государства.

17 января Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Политик также подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».