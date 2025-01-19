РБК: Лидер чеховской ОПГ Павлинов умер в больнице в подмосковном Чехове

В больнице в подмосковном Чехове ушел из жизни лидер чеховской ОПГ Николай Павлинов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, несколько дней назад Павлинов пережил клиническую смерть в одной из больниц. После этого мужчина впал в кому.

Павлинов был фигурантом уголовного дела, возбужденного в октябре 2017 года по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»). В январе 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, однако спустя два года освободил от отбывания наказания по состоянию здоровья.